Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçitinde meydana gelen olayda kamyonet, altgeçite sıkıştı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçitinde meydana gelen olayda kamyonet, altgeçite sıkıştı.
Olay Süleymaniye Mahallesi altgeçitinde meydana geldi. Sürücü E.B. Yönetimindeki 34 RR 7962 plakalı kamyonet, altgeçitten geçtiği sırada tentesi altgeçite takıldı. Kaza sonucu aracın tentesi parçalara ayrıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldılar.
Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.