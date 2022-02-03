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Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçitinde meydana gelen olayda kamyonet, altgeçite sıkıştı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye altgeçitinde meydana gelen olayda kamyonet, altgeçite sıkıştı.

Olay Süleymaniye Mahallesi altgeçitinde meydana geldi. Sürücü E.B. Yönetimindeki 34 RR 7962 plakalı kamyonet, altgeçitten geçtiği sırada tentesi altgeçite takıldı. Kaza sonucu aracın tentesi parçalara ayrıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldılar.

Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

Altgeçite sıkışan aracın tentesi parçalandı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Kamyonet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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