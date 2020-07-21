Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasında yapılan yeni alternatif yol, iki köy arasındaki mesafeyi kısaltıyor.

Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
21.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasında yapılan yeni alternatif yol, iki köy arasındaki mesafeyi kısaltıyor.

İlçe şehir merkezleri kadar köy yollarına da önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerde bir yandan yol onarımları yaparken diğer yandan alternatif yolları da inşa ediyor. Bu doğrultuda İzmit ilçesinin aralarında 10 kilometrelik bir yol bulunan Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasında Büyükşehir ekiplerince yeni yol yapılıyor. Vatandaşların zaman ve yol tasarrufu yapmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki köy arasındaki mesafeyi 3 kilometreye düşürecek yolun yapımını tamamladı.

Yapılan güzergah planlaması kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, makineler ile bölgenin doğasına zarar vermeyerek yeni bir yol açtı. Yol açım sonrasında zemine stabilize malzeme serildi. Yeni yapılan stabilize yolun iki yerinde dere suyunun geçişi bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, derenin doğal akışının bozulmaması için yolun iki yerine menfez yerleştirdi.

Yeni yapılan alternatif yolun güzergahı kısaltacağını belirten İzmit Gülbahçe Kadriye Köyü Muhtarı Ahmet Arslan, "Yeni yapılan bu yol ile Gülbahçe Kadriye ile Arpalık İhsaniye köyü arasındaki mesafe gidiş geliş 6 kilometreye düşüyor. Mevcutta kullandığımız yol ise gidiş geliş 20 kilometre idi. Bu çalışma ile alternatif yol ile vatandaşlarımız daha konforlu ve kısa sürede ulaşımlarını gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın'a Kocaeli'ye ve bizlere gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Ekonomi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fatih Sultan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:02:09. #1.15#
title