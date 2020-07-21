Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
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Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak

İzmit ilçesi Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasına yeni alternatif yol inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki köy arasındaki mesafeyi kısaltıyor.

Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
21.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:06

İlçe şehir merkezleri kadar köy yollarına da önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerde bir yandan yol onarımları yaparken diğer yandan alternatif yolları da inşa ediyor. Bu doğrultuda İzmit ilçesinin Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasındaki mevcut yolun elverişsiz ve uzun olmasından dolayı daha kısa ve konforlu bir alternatif yol yapılıyor.

10 KİLOMETRELİK MESAFE 3 KİLOMETREYE İNİYOR

Gülbahçe Kadriye ile Arpalık İhsaniye köyü arasındaki mevcut yolun uzunluğu 10 kilometre mesafeyi buluyor. Vatandaşların zaman ve yol tasarrufu yapmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki köy arasındaki mesafeyi 3 kilometreye indirecek güzergah için yeni bir yol inşa etti.

STABİLİZE YOL YAPILDI

Yapılan güzergah planlaması kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, makineler ile bölgenin doğasına zarar vermeyerek yeni bir yol açtı. Yol açım sonrasında zemine stabilize malzeme serildi.

DERE SUYU İÇİN İKİ ADET MENFEZ YAPILDI

Yeni yapılan stabilize yolun iki yerinde dere suyunun geçişi bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, derenin doğal akışının bozulmaması için yolun iki yerine menfez yerleştirdi. Yapılan iki menfez ile dere suyu sorunsuz bir şekilde akışına devam ediyor.

"İKİ KÖY ARASINDAKİ MESAFE KISALACAK"

Yeni yapılan alternatif yolun güzergahı kısaltacağını belirten İzmit Gülbahçe Kadriye Köyü Muhtarı Ahmet Arslan, "Yeni yapılan bu yol ile Gülbahçe Kadriye ile Arpalık İhsaniye köyü arasındaki mesafe gidiş geliş 6 kilometreye düşüyor. Mevcutta kullandığımız yol ise gidiş geliş 20 kilometre idi. Bu çalışma ile alternatif yol ile vatandaşlarımız daha konforlu ve kısa sürede ulaşımlarını gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın'a Kocaeli'ye ve bizlere gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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