Alternatif ürün tritikale, kuraklığa ve zirai dona rağmen üreticisini mutlu etti
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Alternatif ürün tritikale, kuraklığa ve zirai dona rağmen üreticisini mutlu etti

Alternatif ürün tritikale, kuraklığa ve zirai dona rağmen üreticisini mutlu etti
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin hasadından yaklaşık 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas'ta buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin hasadından yaklaşık 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde bu yıl 12 bin 350 dekar alanda tritikale ekimi yapıldı.

Buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikalenin hasadı sürüyor.

"Devasa" tarlalarda aynı anda 5 biçerdöverle yapılan hasadın 15 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, biçerdöverlerle 1 Ağustos'ta başlayan hasadın hummalı şekilde sürdüğünü söyledi.

Hasadın sorunsuz şekilde devam ettiğini belirten Keskin, "12 bin 350 dekarda üç çeşit tohumumuz var. Bunlar, Karma-2000, Tatlıcak-97 ve Ümranhanım tohumları." dedi.

Keskin, ülke genelinde etkisini gösteren kuraklığa ve mayıs ayında Sivas'ta yaşanan zirai dona rağmen verimin iyi olduğunu dile getirdi.

Dönümde 225 kilogram verim alınıyor

Dönümde ortalama 225 kilogram verim elde edildiğini belirten Keskin, "Bölgeye göre bu çok çok iyi. TİGEM olarak pandemi ve kuraklığa rağmen Türkiye'nin tritikale tohumculuğunun yüzde 50'sini üretmemiz onur ve gurur verici. İşçisi, memuru ile tamamen üretim için odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Keskin, yem bitkisi olarak kullanılan tritikale tohumunun çok faydalı olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin her bölgesinden talip var çünkü hayvancılık yapan her bölgenin tritikale tohumuna ihtiyacı var. Arpa ve buğdaya göre daha verimli, kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Protein oranı olarak da çok yüksek, enerjisi çok iyi olan bir ürün." ifadelerini kullandı.

Rekolteden umutlu olduklarını bildiren Keskin, 3 bin ton civarında ürün beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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