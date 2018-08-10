Alternatif Turizmin Cazibe Merkezi: Frigya Vadileri

ESKİŞEHİR/ DENİZ AÇIK - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Kütahya arasında yer alan Frig Vadisi, son dönemlerde yapılan yatırımlar ve aktivitelerle yurt içi ve yurt dışındaki turistlerin cazibe merkezi haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya illerini kapsayan ve 506 kilometrelik parkuruyla Frig Yolu'nun Türkiye'nin yeni turizm markası olmasını hedefliyor.



Ziyaretçileri cezbeden Frig Vadisi, Bakanlık ile yerel yönetimlerin son dönemlerdeki çalışmalarıyla Türkiye'nin alternatif turizm mekanı oldu.

Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel vadilerinden biri olarak ön plana çıkan "İkinci Kapadokya" olarak da adlandırılan Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Frig'lerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, uygarlığın dini merkezi olan Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya Mahallesi'nde birleşiyor.

Yazılıkaya Mahallesi'nde 17 metre yüksekliğinde 16,5 metre enindeki Midas (Yazılıkaya) Anıtı, bu anıtın 200 metre kadar güney batısındaki 7 metre boya ve 10 metre genişliğe sahip Bitmemiş Yazılıkaya Anıtı, büyük bir kaya kütlesinin doğu yüzüne oyulmuş, üçgen alınlığı ve saçaklığı iki sütun tarafından taşınan Gerdekkaya Anıt Mezarı ve Kırkgöz Kale, bölgenin önemli anıtsal yapılarını oluşturuyor.

"Tarih ve doğanın keyfine varıyorlar"

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında turizmde Türkiye'nin yükseliş yılı olduğunu söyledi.

Frigya Vadilerinin milattan önce 700 ile 1200'lü yıllarda eski yerleşimin yoğun bulunduğu bir bölge olduğunu dile getiren Tanır, "Frigya, Gordion'dan başlayıp Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ı içerisine alan bir bölgedir. Bu coğrafya tarihi eserlerin yoğunlukla bulunduğu bir alandır." dedi.

Tanır, Kültür ve Turizm Bakanlığının Frigya Vadilerinin yer aldığı Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'a 4,5 milyon liralık yatırım ödeneği ayırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödenek şu an için hesaplarımızda bulunuyor. Bölgemizdeki yatırımları bir an önce hayata geçireceğiz. Yerelde de bölgeye 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı. Özellikle Döğer beldemizin sınırları içerisinde bulunan ve Frig eserleriyle çevrelenen Emre Gölümüzün turizme kazandırılması için önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Gölde, 'Kral Midas' kayığı, kanolar ve tekneler bulunuyor. Burayı ziyarete gelen insanlar, burada hem piknik hem de gezi yapıyor. Ziyaretçiler tarih ve doğanın keyfine varıyorlar." diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi'ne yatırımlardan önce yurt içi ve yurt dışından gelen turist sayısının yaklaşık 50 bin civarında olduğuna değinen Tanır, yatırımların ardından bölgede bu yılki hedeflerinin 100 bin turist olduğunu kaydetti.

"Buraları sadece tarihi ve kültürel güzellik olarak düşünmemek gerekiyor. Turistlerin ilgisini çekecek birtakım aktivitelerin olması gerekiyor. İhsaniye'deki Frigya'ya gelen turistlerimize bu imkanlar sunuluyor. ATV ve faytonlarla tarihin içerisinde yolculuğa çıkabiliyorlar." diyen Tanır, yine Emre Gölü'nde tekne, kayık, kano ve su bisikletleriyle gezi imkanları sunulduğunu, atlarla da turlar düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Tanır, İhsaniye'deki Frigya'nın görsel şöleninin son zamanlarda yeni evlenecek çiftlerin hatıralarında yer almaya da başladığına dikkati çekerek, çok sayıda fotoğraf tutkununun bölgede ciddi çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

Balon uçuşları, yabancı fenomenler gezisi...

Eskişehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade de Frig Köyü Karşılama Merkezi projeleri kapsamında özellikle Frig Vadisi'nde ve Yazılıkaya bölgesine gelen yerli ve yabancı tüm turistlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, bütün günlerini burada mutlu geçirebilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) ile ortak çalışmalar sonucu 24-28 Temmuz'da "Yabancı Fenomenler Gezi" programının gerçekleştirildiğine işaret eden Azade, şöyle konuştu:

"Polonya, Çin, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Türkiye'den misafirler bölgeyi gezdi. Frigya Vadisi ile ilgili yapılan diğer önemli çalışma da sıcak hava balon uçuşlarıdır. Eskişehir Valiliğimizin desteği ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile birlikte çalışarak Frigya Vadisi'nde Gerdekkaya önünde sıcak hava balon uçuşları yapıldı. 2 ay boyunca halkımız Eskişehir ve Frig Vadimizi kuş bakışı gördü. Frig Vadisi'nin ve Yazılıkaya'nın tanıtılması için Valiliğimiz desteği ve BEBKA ile ortak çalışarak Türkçe, İngilizce il rehberi basıldı, Arapça da basım aşamasında."

Yazılıkaya Mahallesi Muhtarı ve rehber Veysel Gündoğdu da 1990 yılından beri bölgenin temizliğini, korumasını ve tanıtımın yaptığını kaydetti.



Gündoğdu, "Bölgede Yazılıkaya'nın dışında, dönemin askerlerince savunma amaçlı kullanılan kaleler de bulunuyor. Frig yolunun tam merkezinde yer alan bir bölge. Yabancı ziyaretçiler 5-6 yıl önce yoğunlukla geliyordu. Son dönemde yerli ziyaretçilerin sayısında da artış yaşanıyor. Bu bizi çok sevindiriyor." dedi.

"Çok güzel ve değişik bir yer"

İstanbul'dan Frigya'ya gelen Safiye Sicim de bölgenin tarihi ve görsel dokusuna hayran kaldığını söyledi.

Frigya Vadilerini çok merak ettiği için Afyonkarahisar'a geldiğine değinen Sicim, "Tarihi noktanın içerisinde Emre Gölü'nde aktivitelere katılmayı düşünüyorum. Özellikle de Kral Midas Kayığı'na kesin bineceğim. Buradaki doğal güzellikleri yaşamayı ve tatmak istiyorum. Çok güzel ve değişik bir yer. Herkes, Afyonkarahisar'daki bu tarihi noktaları bence görmeli. Ben de inşallah yavaş yavaş bölgenin her yerini gezeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Frig Vadisi'nde ve Kral Midas Kayığı'nda düğün fotoğrafı çektirmeye Eskişehir'den gelen yeni evlenecek çiftlerden Fatma Taşçı da Frigya'nın çok güzel bir tarihi geçmişi ve doğasının olduğunu anlattı.

Mutlu günlerini Frigya'da ölümsüzleştirmek istediklerini aktaran Taşçı, "Kral Midas kayığında olmak da çok güzel bir duygu. Tarihi bir yer ve tarihi bir tekne. Bizde bu mutlu günümüze ve yeni hayatımıza bu tekneyle başlayalım dedik. Aşkımızı burada ölümsüzleştirmek harika bir duygu. Yeni evlenecek çiftlere de burayı tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftlerden Murat Çelikbaş da bölgenin çok büyük tarihi geçmişinin olduğunu ve mutlu gününü burada taçlandırmak istediğini ifade etti.