"Alternatif turizm merkezleri öne çıkarılmalı"

09.09.2019 09:56

Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Türkiye'nin sadece deniz turizminden ibaret olmadığını belirterek, "Başta sağlık ve termal olmak üzere Türkiye'nin turizmde atak yapabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin öne çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akman, yazılı açıklamasında, son yıllarda "deniz, kum, güneş turizmi"nin yanı sıra alternatif turizme ilginin arttığını bildirdi.

Türkiye'nin alternatif turizm çeşitlerine en uygun ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Akman, bu turizmin ülke için "muazzam" bir gelir kaynağı olabileceğinin altını çizdi.

Akman, Türkiye turizminin atak yapabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin öne çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başta sağlık ve termal turizmde olmak üzere Türkiye'nin turizmde atak yapabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin öne çıkarılması gerekiyor. Türkiye, sadece deniz turizmiyle dünyadaki önemli destinasyonlarla rekabet edemez. İtalya ve İspanya gibi turizm bölgelerinin önüne geçilebilmesinin yegane yolu alternatif turizmdir. Alternatif turizm merkezlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılması şart."

Kaliteli ve donanımlı rehabilitasyon merkezleriyle ülkede kişi başı turizm gelirinin 2 bin dolara yükseldiğine işaret eden Akman, bu tür merkezlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Akman, sağlık uygulamalarında nitelikli hizmet veren merkezlerin sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle deniz kenarındaki bölgelerimizde alternatif turizmi geliştirici çalışmalar yapmalıyız. Marmaris'te yer alan yunus terapi merkezi verilebilecek en güzel örnek. Avrupa'nın tek açık deniz yunus terapi merkezi olan Onmega Dolphin Park, sağlık turizminde önemli bir gelir kaynağı. Hastaların yunuslarla birebir temasını sağlayarak tedaviye destek unsuru olan merkez, aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı. Bu tür merkezlerin yaygınlaştırılarak desteklenmesi, hem Türkiye turizminin gelişmesine hem de ekonomiye katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA