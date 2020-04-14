Alternatif tarım ürünlerine kadın eli değiyor Alternatif tarım ürünlerine kadın eli değiyor 'Ahududu ve böğürtlen' fidan desteğiyle kadınlara yeni gelir kapısı oluşturulacak Alternatif ürünlerle bölge ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, bölge ekonomisine katkı...

Alternatif tarım ürünlerine kadın eli değiyor

'Ahududu ve böğürtlen' fidan desteğiyle kadınlara yeni gelir kapısı oluşturulacak

Alternatif ürünlerle bölge ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor

UŞAK - Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kadın üreticilere katma değeri yüksek olan 'ahududu ve böğürtlen' ekimi için fidan desteği verildi.

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel Projeler kapsamında 'Kırsala Kadın Eli Değiyor Yatırımlar Hayat Buluyor' adlı proje oluşturuldu. Kadınlara yönelik oluşturulan proje ilk olarak Sivaslı ilçesi Tatar Beldesi'nde uygulamaya konuldu. Katma değeri yüksek olarak bilinen ahududu ve böğürtlen ekimi için fidan desteği verilmesinin ardından bölgedeki kadın çiftçiler ilk ekimi gerçekleştirdi. Başlangıçta 4 dekarlık alanda gerçekleştirilecek olan projenin ilerleyen zamanlarda genişletilerek kadın üreticilere yeni bir gelir kaynağı sağlaması hedefleniyor. Öte yandan üretim sonunda elde edilen ürünlerin çeşitli sektörlerde kullanılabileceği söylenirken bölge ekonomisine katkı sağlamasının planlandığı belirtildi.

"4 dekarda bin 50 adet dikildi"

Sivaslı İlçe Tarım Müdürü Sadi Güngör oluşturdukları projede amaçlarının, gelenekselin dışına çıkarak alternatif ürünleri denemek ve yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.

Güngör sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Bu proje ilçemiz Tatar beldesine bağlı Kırsal Kalkınma Kooperatifinde mevcut, aktif olarak bulunan kadın çiftçilerimize yöneliktir. İlk etapta yaklaşık olarak 4 dekar alanda, bin 50 adet ahududu ve böğürtlen fidesi dikimi kadın çiftçilerimizle beraber yapılmıştır."

"Amacımız bu ürünlerin pazarını oluşturmak"

Üretim sonunda elde edilen ürünlerin çeşitli sektörlerde kullanılabileceğine değinen Güngör, "Bu ürünler, ürettiğimiz andan itibaren taze meyve olarak kullanılabilirken reçel, marmelat ve dondurma sektöründe de kullanılabilen ürünlerdir. Pazar açığının da olmasından dolayı amacımız bu ürünleri yaygınlaştırmak. Amacına ulaştıktan sonra ise paketleme tesisi, soğuk hava depoları gibi işletmeler kurarak ilçemize bir katma değer kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz yurt dışına açılmak"

Projeye başvuran ve ilk fide dikimini gerçekleştiren üretici Fatma Çevik, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yaptık. Onlar da 'böyle bir projemiz var değerlendirmek ister misiniz' dediler. Biz de kabul ettik. Ondan sonra öncelikle 3 aylık bir eğitim verdiler. Örneğin müşteriye nasıl davranılır, kurulacak alanlar, fidelerin dikimleri ve bakımları gibi bilgileri içeren eğitim gördük. Sonrasında fidanlarımızı getirdiler, dikimlerini gösterdiler. Biz de bu süreçte bunu başarmaya çalışacağız. Projeyi ilerlettikçe de yurt dışına açılmayı düşünüyoruz, biz buna bir öncülük yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA