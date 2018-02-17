Alternatif Sahne Oktav İle Kahkahaya Boğuldu
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Alternatif Sahne Oktav İle Kahkahaya Boğuldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde hayata geçen Alternatif Sahne, en kalabalık günlerinden birini yaşarken OKTAV'ın gösteri ile kahkahaya boğuldu.

Alternatif Sahne Oktav İle Kahkahaya Boğuldu

Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Olympos Kolektif Tiyatro Aşıkları Varyetesi (OKTAV) isimli topluluk, alışılmışın dışında bir gösteri ile izleyicilerin karşısına çıkarken 3 saat boyunca salonu tıklım tıklım dolduran gençleri gülmekten adeta kırdı geçirdi.

Tiyatro Sporu olarak adlandırılan ve seyircilerin yönlendirmeleri ile doğaçlama olarak sahnelenen skeçlerden oluşan gösteride oyuncular Bas ve Tiz isimli iki gruba ayrılarak belirli kurallar çerçevesinde farklı skeçleri canlandırarak puan almaya çalıştı.

Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan OKTAV'ın sergilediği doğaçlama gösteri, seyircilerden tam not aldı.

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