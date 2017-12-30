Alternatif Sahne'de Dans Dolu Bir Gece

Süleymanpaşa'da yaşayan dansa gönül vermiş dans tutkunlarının bir araya geldiği gecede salsa, bachata ve flamenko gibi Latin dansları gösteriler eşliğinde izleyenlere sunulurken Alternatif Sahne dans ve dolu muhteşem bir gece yaşadı.



"Rendimiento de la Cuerda" performans ekibinin de gösteriler sunduğu gecede dans eğitmeni Boğaç Saral tüm katılımcılara yeni figürler göstererek eğlenceli anlar yaşattı.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nin tıklım tıklım dolduğu Latin Dansları Gecesi üç saatlik heyecan dolu anların ardından sona erdi.