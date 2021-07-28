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ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ
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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ Düzce'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan olan Kervan Kavşağında trafik akışının daha rahat ve sürücülerin tasarruf yapmasını sağlayacak "İyileştirme Projesi" için ilk kazma vuruldu.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ Düzce'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan olan Kervan Kavşağında trafik akışının daha rahat ve sürücülerin tasarruf yapmasını sağlayacak "İyileştirme Projesi" için ilk kazma vuruldu. Projenin ön hazırlıklarına yönelik refüjlerdeki tabela, elektrik direkleri ve refüjdeki bitkiler kaldırıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün özel önem verdiği kent merkezindeki trafiği rahatlatacak "Kervan Kavşağı İyileştirme Projesi" kapsamında 28 Temmuz Çarşamba (yarın) gününden itibaren doğu-batı yönü trafik akışı geçici süre ile kapatılacak. Bahçeşehir Bağlantı Yolu, D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Adliye, Emniyet Müdürlüğü, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Organize Sanayi Bölgesi gibi trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu Kervan Kavşağının rahatlatması amacıyla başlayan iyileştirme çalışmaları kapsamında Düzce Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri kaldırılacak olan refüjlerdeki bitki ve tabelaları söktü.

DOĞU-BATI YÖNÜ KAPANACAK

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içinde kavşaktaki çalışmayı tamamlamak adına gece de çalışmalarını sürdürecek. Ekipler ilk olarak dönel kavşağı akşam saatlerinde trafiğe kapatacak. Fevzi Çakmak ve Nusrettin Mahalleleri yönlerinde trafik, şehirlerarası terminaldeki dönel kavşaktan verilecek. Bu esnada belediye ekipleri de bordürleri döşemeye başlayacak.

BİTKİLER SAKSILANARAK KORUMA ALTINA ALINACAK

Öte yandan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kervan Kavşağı üzerindeki bitki ve ağaçları, Bahçeşehir yolu üzerindeki şantiyede koruma altına alıp saksılayarak bir kış geçmesinin ardından şehrin çeşitli bölgelerine dikecek.

Kaynak: Habermetre

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