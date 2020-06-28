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Alternatif gıda kaynağı yetiştirme üzerine çalışma başladı

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilal Keskin ve Doç. Dr. Süleyman Temel, insan ve hayvan beslenmesinde alternatif bir bitkisel kaynak olması düşünülen Atriplex nitens bitkisini yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Alternatif gıda kaynağı yetiştirme üzerine çalışma başladı
28.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:31

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilal Keskin ve Doç. Dr. Süleyman Temel, insan ve hayvan beslenmesinde alternatif bir bitkisel kaynak olması düşünülen Atriplex nitens bitkisini yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, artan küresel ısınma ve nüfus artışıyla birlikte her geçen gün besin gereksiniminin daha da önemli olduğu ve bu nedenle ekstrem iklim ve toprak koşullarında yetişebilen türlerin tercih edilmesi tespiti uyarınca, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bilal Keskin ve Doç. Dr. Süleyman Temel, gübre ve sulama gereksinimi duymayan Atriplex nitens bitkisini temin ederek, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü sahasında bilimsel çalışmalara başlamışlardır. İki yıllık araştırma sonuçları, Atriplex nitens bitkisinin bölge koşullarına iyi bir şekilde uyum sağladığını ve birim alandan elde edilen verimin yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar bu bitkinin genç döneminde oluşturdukları yapraklarının insan gıdası olarak, ileri gelişme dönemlerinde ise tüm bitki aksamının yonca ve mısır bitkisi gibi hayvan beslenmesinde kullanılabilecek. Bitkinin marjinal alanlarda yetişebilmesi, ürettiği materyalin insan ve hayvan beslenmesinde kullanılabilmesi göz önüne alındığında, bölge için ekonomik bir alternatif bitki olabileceğini ve bu tür çalışmaların, Üniversitemiz bünyesinde devam edecektir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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