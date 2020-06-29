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Alternatif Bank yönetim kuruluna Halil Sedat Ergür katıldı

Alternatif Bank, yönetim kurulunu bankacılık alanında 40 yıla yakın deneyime sahip duayen isim Halil Sedat Ergür ile güçlendirdi.

Alternatif Bank yönetim kuruluna Halil Sedat Ergür katıldı
29.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:19

Alternatif Bank, yönetim kurulunu bankacılık alanında 40 yıla yakın deneyime sahip duayen isim Halil Sedat Ergür ile güçlendirdi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, "Halil Sedat Ergür'ün bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan bankacılık tecrübesiyle Alternatif Bank yönetim kuruluna katılmasından onur duyuyorum. Ergür'ün vizyonu ve sahip olduğu birikimle Türkiye'deki büyüme planlarımızın başarısına tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Ergür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı ve Manchester Üniversitesi Üretim Yönetimi Bölümü'nde post-grad diplomasını aldı.

Kariyerine 1984 yılında Citibank'ta yönetici yetiştirme programıyla başlayan Ergür, üç yıl içerisinde şube operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Yönetici oldu. Impexbank'taki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından, 1991'de Yapı Kredi'de Operasyonlardan Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı. Aynı bankada 1995-1999'da operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı, 1999-2000'de ise ticari bankacılık ve kredi tahsisten sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

2000-2003 yılları arasında ise Koçbank'ta genel müdürlük yaptı. Koçbank'ta 2003-2006'da Murahhas Aza olarak görev almasının akabinde Yapı Kredi'ye dönen Ergür, burada 2005-2007'de murahhas aza oldu.

2007-2020'de Bell Holding ve Group 4 Securicor şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Ergür, Mart 2020 itibarıyla Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Ergür, İngilizce ve Almanca biliyor.

Kaynak: AA

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