Alternatif Bank, "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile kadınları destekliyor

Alternatif Bank, "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile kendi işini yapan ve yöneten kadınlara destek sağlıyor.

Alternatif Bank, "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile kendi işini yapan ve yöneten kadınlara destek sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla geçen yıl Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) sağladığı 100 milyon dolar kaynağı "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" kapsamında sunuyor.

Paketten IFC KOBİ tanımına uyan, yüzde 51 ve üzeri kadın ortaklığı bulunan veya üst yönetici (CEO), operasyondan sorumlu yönetici (COO), başkan veya başkan yardımcısı pozisyonlarında en az bir kadın ile yüzde 20 ve üzeri kadın ortaklığı olan kurumlar yararlanabiliyor. "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" kapsamında avantajlı finansman imkanı, katma değerli bankacılık hizmetlerinde ücret muafiyeti sağlanırken, finans ve dış ticaret konularında da eğitimler gerçekleştiriyor.

"Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile bir yıl boyunca "Kredi tahsisi, internet ve mobil bankacılık kanallarından EFT ve havale, dış ticaret işlemleri, bireysel ve ticari kredi kartı (aidat ve limit tahsis), çek karnesi (25'er sayfalık 2 adet), leasing işlemleri (yönetim ve mülkiyet devir bedeli), asistans hizmetleri, Özel Kobi Hattı, yüzde 5'e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şoför,yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz estetik/saç/dermotolojik/diyetisyen muayenesi ve sonraki işlemlerde yüzde 30 indirim, ücretsiz mamografi veya meme ultrasonu çekimi ve raporu." ücret muafiyetiyle sunulacak.

"Kadınları, sağladığımız kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, sağladıkları kredilerle dış ticaretin finansmanı başta olmak üzere reel ekonomiye verdikleri desteği her dönem artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Salgının etkisiyle zorlu dönemlerden geçerken sunacakları bu desteklerin her zamankinden daha anlamlı olduğuna inandıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, girişimci ruhları ve yönetim yetkinlikleriyle ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığımız kadınları, sağladığımız kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl IFC'den temin ettiğimiz kaynağı da kendi işinin sahibi kadın girişimcilerin veya bir kurumda yönetici olan kadınların desteklenmesi, istihdamının artması amacıyla Yöneten Kadına Güç Katan Paket adı altında sunuyoruz. Paketten yararlanmak isteyen kadınlara, avantajlı şartlarda finansmana erişim ile katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyeti sağlıyoruz. Bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında ise uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Ek olarak yöneten kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yüzde 5'e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şoför, yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz sağlık ve güzellik uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz