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Alternatif Bank'tan yüzde 1,04'ten başlayan Yılbaşı Kredisi

Alternatif Bank, Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenler, yüzde 1,04'ten başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerden yararlanabiliyor.

16.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:36
Alternatif Bank'tan yüzde 1,04'ten başlayan Yılbaşı Kredisi

Alternatif Bank, Kredisi'ni kullanmak isteyenler, yüzde 1,04'ten başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerden yararlanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, yeni yıla girmeye sayılı günler kala düzenlediği kampanyayla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla Yılbaşı Kredisi sunuyor.

Alternatif Bank'ın avantajlı Yılbaşı Kredisi'ne tüm şubelerinden başvuruda bulunulabiliyor.

Kaynak: AA
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