Alternatif Bank'tan "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ürünü
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Alternatif Bank'tan "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ürünü

Alternatif Bank, yurt dışı fonlama programı kapsamında Uluslararası Finans Kuruluşu'ndan (IFC) sağladığı 100 milyon dolarlık kaynağı, başta ihracatçı firmalar olmak üzere ortaklık yapısında veya yönetiminde kadınların söz sahibi olduğu şirketlere "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile sunuyor.

Alternatif Bank'tan
10.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:37

Alternatif Bank, yurt dışı fonlama programı kapsamında Uluslararası Finans Kuruluşu'ndan (IFC) sağladığı 100 milyon dolarlık kaynağı, başta ihracatçı firmalar olmak üzere ortaklık yapısında veya yönetiminde kadınların söz sahibi olduğu şirketlere "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile sunuyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, banka geçen aylarda yurt dışı fonlama programı kapsamında IFC'den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladı.

Temin ettiği bu kaynaktan yola çıkarak "Yöneten Kadına Güç Katan Paket"i hazırlayan bankanın paketinden IFC KOBİ tanımına uyan, yüzde 51 ve üzeri kadın ortaklığı bulunan veya Üst Düzey Yönetici (CEO), Operasyondan Sorumlu Yönetici (COO), başkan veya başkan yardımcısı pozisyonlarında en az bir kadın ile yüzde 20 ve üzeri kadın ortaklığı olan kurumlar yararlanabiliyor.

"Katma değer sağlayan tüm işletmelere kaynakları ve destekleri sürdüreceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın girişimci ruhları, yönetim yetkinlikleri, zorluklar karşısındaki direnç ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor, sağladığımız kaynaklarla onları desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu anlayışla IFC'den temin ettiğimiz kaynağı, kendi işinin sahibi kadın girişimcilerin veya bir kurumda yönetici olan kadınların desteklenmesi, istihdamının artması amacıyla Yöneten Kadına Güç Katan Paket adı altında sunuyoruz. Paket kapsamında, yöneten kadınlarımıza avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz.

Ayrıca yöneten kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yüzde 5'e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şoför, yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz sağlık ve güzellik uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sağlıyoruz."

Şimşek ayrıca bu paketi hem bankacılık ürünlerindeki avantajlar hem de bankacılık dışı alanlarda sağlanacak ayrıcalıklarla zenginleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Banka olarak ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, istihdam ve üretimle ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelere sunduğumuz kaynakları ve destekleri sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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