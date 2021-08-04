Alternatif Bank'tan ikinci çeyrekte 16 milyon TL net kar

Alternatif Bank, yılın ikinci çeyreğinde 16 milyon 9 bin TL konsolide net kar elde etti.

Alternatif Bank, yılın ikinci çeyreğinde 16 milyon 9 bin TL konsolide net kar elde etti.

Banka, 2021 yılı ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Altarnatif Bank'ın KAP'ta yayınlanan açıklamasına göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki konsolide net karı 16 milyon 9 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Bankadan finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada ise Alternatif Bank'ın yılın ikinci çeyreğinde toplam aktif büyüklüğünün 37,3 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamaya göre, bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek geçen yılsonuna kıyasla yüzde 6,4 artışla 34,1 milyar TL'ye yükseldi. Toplam mevduat hacmini yüzde 7,7 artışla 19,7 milyar TL seviyesine çıkaran Alternatif Bank'ın öz kaynakları ise 2,5 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, aşılama sürecindeki ilerlemeye rağmen salgının ekonomik etkilerinin kısmen devam ettiği yılın ikinci çeyreğini de hedeflerine paralel tamamladıklarını ifade etti.

Gür, "Başta TL ticari krediler olmak üzere, nakdi ve gayri nakdi kredilerde reel sektöre sağladığımız desteği artırarak müşterilerimizin finansmana erişmelerine ve dolayısıyla ekonomiye katkımızı sürdürdük. Bu dönemde ayrıca, dijital kanallarımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde bireysel bankacılıktaki müşteri bazımızı ve mevduat tabanımızı genişletme hedefimizde başarılı bir ilerleme kaydettik. Geçtiğimiz yılsonuna göre TL tasarruf mevduatı hacmimiz yüzde 12'lik bir büyüme gösterdi. Aynı dönemde dijital kanallardan açılan hesapların oranı önemli bir artış göstererek yüzde 30'un üzerine çıktı. Buna ek olarak, özellikle bireysel müşteri kazanımında sektöre büyük yenilik getiren görüntülü görüşme altyapımızı geliştirerek, önümüzdeki dönem hedeflerimiz için önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bankamızın dijital dönüşüm yolculuğunda yaptığımız yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dış ticarette de başarılı bir performans ortaya koyduk"

Alternatif Bank olarak bu dönemde, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kritik öneme sahip dış ticarette de başarılı bir performans ortaya koyduklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Bankamızın önceliği kabul ettiğimiz ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda, yılın ilk yarısında finanse ettiğimiz ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 700 milyon dolar oldu. Aynı dönemde toplam dış ticaret işlem hacmimiz ise geçen yıla göre yüzde 30 civarı büyümeyle 1,8 milyar dolara ulaştı. Bu alanda ciddi bir büyüme ivmesiyle yolumuza devam ediyoruz. Dış ticaret odaklı büyüme stratejimizin güzel bir yansıması olarak da, 2017 yılında dahil olduğumuz EBRD'nin 'Dış Ticaret Programı' kapsamında üst üste 4. yıl 'Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı' ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz.

Her zaman olduğu gibi, basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızdan ödün vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda Alternatif Bank'ı geleceğe taşımaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, sağlıklı büyüme hedeflerimize odaklanmamızda en büyük dayanağımız hiç şüphesiz ki hissedarımız Commercial Bank'ın bankamıza duyduğu güven ve planlı sermaye artışlarıyla sağladığı destek oluyor. Bu inançla, müşterilerimize, sektöre ve ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık