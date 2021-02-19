Alternatif Bank'tan geciken İGDAŞ faturalarına 10 taksit imkanı
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Alternatif Bank'tan geciken İGDAŞ faturalarına 10 taksit imkanı

19.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:04
Alternatif Bank'tan geciken İGDAŞ faturalarına 10 taksit imkanı

Alternatif Bank Bonus Card, salgın nedeniyle ödemesi geciken İGDAŞ doğalgaz faturaları için 10 taksit imkanı sunuyor.

Alternatif Bank Bonus Card, salgın nedeniyle ödemesi geciken İGDAŞ doğalgaz faturaları için 10 taksit imkanı sunuyor.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait en az iki gecikmiş faturaya sahip, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce bir ödenmemiş faturası olan aboneler faydalanabiliyor.

Açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada aboneler, İGDAŞ web sitesi ve vezneleri üzerinden gerçekleştirilecek fatura ödeme işlemlerini Alternatif Bank Bireysel Bonus kartları ile yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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