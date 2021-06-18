Alternatif Bank'tan dosya masrafsız yaz kredisi

Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu.

Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi" imkanı sunuyor. Yaz Kredisi'ne dijital kanallar üzerinden dosya masrafı olmadan başvurulabiliyor ve 36 aya varan vade imkanından yararlanılabiliyor.

Krediyle ilgili detaylı bilgiye www.alternatifbank.com.tr web sitesinden ulaşılabiliyor. Alternatif Bank müşterileri kredi başvurularını Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden kolayca yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol