Alternatif Bank'tan 175 milyon liralık sermaye artışı

Alternatif Bank, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda sermayesini 175,3 milyon lira artırıyor.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, sermayesini 25 milyon dolar karşılığı olarak 175,3 milyon lira artıracak. Tescil sürecini takiben tamamlanacak nakit sermaye artışıyla bankanın ödenmiş sermayesi 2,2 milyar liranın üzerine çıkacak.

Açıklamada sermaye artışına ilişkin görüşleri yer alan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, son yıllarda konjonktürel gelişmelerin ve küresel salgının etkilerini yoğun olarak hissettikleri bir dönemden geçtiklerini bildirdi.

Böyle dönemlerde ekonomiye sundukları desteği artırmanın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini, bu doğrultuda aktif kalitesi ve risk yönetiminden taviz vermeden büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Gür, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu son artışla birlikte hissedarımızla 2023 yılına kadar planladığımız toplam 300 milyon dolarlık sermaye artışının 225 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu artışı salgının etkilerine rağmen hissedarımız Commercial Bank'ın bankamıza ve ekonomimize duyduğu güvenin somut bir göstergesi olması açısından değerli buluyorum. 'Basiretli ve danışman bankacılık' anlayışımızla nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisinin büyümesine yönelik desteklerimiz sürecek."

Gür, aynı zamanda giderek dijitalleşen hizmetleri ve iştirakleri ile birlikte sundukları terzi işi çözümlerle tüzel ve bireysel müşterilere üst düzey bir deneyim sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan