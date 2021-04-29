Alternatif Bank "tam kapanma" tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alternatif Bank "tam kapanma" tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdi

Alternatif Bank 'tam kapanma' tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Alternatif Bank şubeleri, yarından itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

Alternatif Bank şubeleri, yarından itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında Alternatif Bank şubeleri, yarın itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Banka, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan bazı şubelerinin hizmet noktalarını geçici olarak birleştiriyor. Bu dönemde hizmet verecek şubelerin detaylı bilgisine bankanın web sitesi "www.alternatifbank.com.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

Alternatif Bank, salgın döneminde müşterilerini öncelikli olarak internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM'ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarını kullanmaya yönlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Görev Belgesi Düzenleme' konulu genelge
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alternatif Bank "tam kapanma" tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:01:47. #1.14#

title