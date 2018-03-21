Alternatif Bank'ta Yeni Üst Düzey Atama

Yakın zamanda gerçekleştirdiği marka değişimi ile adından söz ettiren Alternatif Bank'ta, Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Önder Özcan'ın atandığı belirtildi.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Alternatif Bank olarak önümüzdeki dönemde reel sektöre ve üretime daha fazla danışmanlık vererek bilgi, yetkinlik ve sermaye aktarmaya devam edeceğiz ve büyüyeceğiz. Bu büyüme yolculuğumuzda Mali İşler ve Planlama alanında Sayın Önder Özcan'ın bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Alternatif Bank ailesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum."

Önder Özcan ise; "Alternatif Bank, çeyrek asrı geride bırakmış köklü bir kurum. Bankacılık mesleğine başladığım kuruma ve bölüme üst düzey yönetici olarak tekrar katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz marka dönüşümüyle başlayan yeni süreçte, müşterilerimize üst düzey bir hizmet kalitesi sunarken, sermayenin etkin ve verimli yönetimi ile büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum." dedi.