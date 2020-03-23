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Alternatifbank, Türkiye, Banka, Ekonomi

Alternatif Bank, şube çalışma saatlerini güncelledi

Alternatif Bank şubeleri, bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

23.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:18
Alternatif Bank, şube çalışma saatlerini güncelledi

Alternatif Bank şubeleri, bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında şube çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Bankanın şubeleri, bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Alternatif Bank, toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak amacıyla müşterilerini, yenilenen internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM'ler ve 444 00 55 numaralı müşteri iletişim merkezi kanallarına yönlendiriyor. Müşterilerinin sağlıklarını korumaları amacıyla sosyal mesafelerini artırmalarını, gerekli haller dışında evlerinde kalmalarını, alışverişlerde nakit yerine banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapmalarını öneriyor. Şube dışı kanallardan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için de ATM'lerden çekilebilecek günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltirken, internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini ise bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.

Banka, çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirler kapsamında da şube ve genel müdürlük personeline evden çalışma imkanı sağlamış, eğitim ve etkinliklerini ertelerken, iş seyahatlerini ve toplantılarını asgari düzeye indirmişti.

Kaynak: AA

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