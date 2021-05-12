Alternatif Bank müşterileri, İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabiliyor
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Alternatif Bank müşterileri, İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabiliyor

Alternatif Bank müşterileri, İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabiliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Alternatif Bank'ın tüm kart kullanıcıları bankacılık işlemlerini, kendi banka ATM'lerinin yanı sıra, Türkiye genelinde ve KKTC'de bulunan 6 bin 500'den fazla İş Bankası Bankamatik'lerinden 7/24 herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyorlar.

Alternatif Bank'ın tüm kart kullanıcıları bankacılık işlemlerini, kendi banka ATM'lerinin yanı sıra, Türkiye genelinde ve KKTC'de bulunan 6 bin 500'den fazla İş Bankası Bankamatik'lerinden 7/24 herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyorlar.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank ortak ATM kullanımı için İş Bankası'yla iş birliği yaptı.

Anlaşma kapsamında, Alternatif Bank müşterileri ortak ATM'leri, banka ve kredi kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme işlemlerini işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden kullanabiliyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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