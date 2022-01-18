Alternatif Bank 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı dijital kanallardan da sundu

Alternatif Bank, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını' dijital kanallardan da sunduğunu açıkladı.

Alternatif Bank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını dijital kanallardan da kullanıma sunduğunu duyurdu. Bankanın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korumak isteyen Alternatif Bank müşterileri, artık 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı şubeye gitmeden, hafta içi her gün 09.00-17.00 arasında Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden açabiliyor. Bankamızın müşterisi olmak isteyenler ise mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olup hesaplarını diledikleri yerden aktif hale getirebiliyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri