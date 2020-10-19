KOBİ'ler için EBRD ve IFC'den 50 milyon dolarlık kaynak

Alternatif Bank, pandemiden etkilenen KOBİ'lere destek olmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) toplam 50 milyon dolar kredi sağladı.

Alternatif Bank, pandemiden etkilenen KOBİ'lere destek olmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) toplam 50 milyon dolar kredi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, EBRD ve IFC'den alınan 25'er milyon dolar tutarındaki kaynak, KOBİ'leri küresel salgının ekonomik etkilerine karşı desteklemek ve ticaretin devamlılığını sağlamak amacıyla kullandıracak.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "EBRD, Türkiye'de bugüne kadar 1 milyar euro'yu aşan yatırımlarla yerel şirketlerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verdi. Yeni kredi, Alternatif Bank'ın Türk şirketlerine kredi vermeye devam etmesini sağlayacak ve Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisine karşı koymaya yardımcı olacak" dedi.IFC'nin Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu'ndan Sorumlu Endüstri Bölge Başkanı Vittorio Di Bello, "Alternatif Bank'a sağladığımız kredi, Türkiye'deki KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası. Kredimiz, KOBİ'lerin kısa vadeli nakit ihtiyaçları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı ve mevcut istihdam seviyelerini sürdürmelerine destek olacak" dedi.Konuyla ilgili bilgi veren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankamız, uzun yıllardır güçlü ilişkiler kurduğu EBRD ve IFC ile bugüne kadar çeşitli işbirlikleri gerçekleştirdi" dedi ve ekledi: "Son olarak, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen pandemi nedeniyle finansal piyasaları desteklemek amacıyla bu iki kurumla anlaşma imzaladık. Koronavirüs salgınının hem sosyal yaşam hem de küresel ölçekte ekonomi üzerinde büyük etkisi oldu. "Bu işlemle EBRD ve IFC'nin hayata geçirdiği COVID-19 Destek Paketi'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. "Paket kapsamında sağladığımız 50 milyon dolar tutarındaki krediyle salgından etkilenen KOBİ'lerimiz ve özel sektörün ticari faaliyetlerini desteklemeye daha fazla katkıda bulunacağız. "Hoş bir tesadüfle geçtiğimiz mayıs ayında aynı hafta içinde EBRD ve IFC'den dış ticaretin finansmanı alanında üç ödül birden kazandık. Şimdi de bu iki değerli kurumla önemli bir işlemi sonuçlandırdığımız için benzer bir mutluluk yaşıyoruz. "Bu anlaşma, EBRD ile gerçekleştirdiğimiz ilk nakdi kredi olması açısından da bizim için ayrı bir önem taşıyor. EBRD ve IFC ile yıllar içinde kurduğumuz güçlü ilişkiler hem Bankamıza duyulan güveni hem de Türkiye ekonomisine olan bağlılığımızı teyit ediyor.

"Bu anlaşma her iki kurumla sürdürdüğümüz verimli işbirliğimizi ve sürekli gelişen ilişkimizi de pekiştiriyor. 'Danışman ve Basiretli Bankacılık' anlayışımızla, sektörü ve ölçeği ne olursa olsun büyüme hayali olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan ve ekonomimiz için katma değer yaratan tüm işletmelere finansman sağlamaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Yıldız