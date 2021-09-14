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Alternatif Bank, İK alanındaki başarılı uygulamalarıyla 2 altın Stevie aldı

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Alternatif Bank, İK alanındaki başarılı uygulamalarıyla 2 altın Stevie aldı

Alternatif Bank, iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Awards for Great Employers 2021'de "Achievement in Internal Communications" kategorisinde Kurum Kültürü ve Değerler Projesi, "Best Leadership Development Program" kategorisinde ise Lider Gelişim Programı kapsamında...

Alternatif Bank, iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Awards for Great Employers 2021'de "Achievement in Internal Communications" kategorisinde Kurum Kültürü ve Değerler Projesi, "Best Leadership Development Program" kategorisinde ise Lider Gelişim Programı kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarla 2 altın ödülün sahibi oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka'nın yürüttüğü tüm çalışmaların merkezinde insan ve değerler odaklı yaklaşımı önemli bir yer teşkil ediyor. Banka, tüm çalışanlarıyla basiretli ve danışman banka kimliğinin temel dayanağını kurumsal değerleri olarak görüyor. Banka, ortak kurum kültürü vizyonu ile yola çıktığı bu projedeki (Kurum Kültürü ve Değerler Projesi) kurum değerlerini tüm çalışanlarının katılımıyla belirledi.

"Müşterimizi sahipleniriz, içtenlikle yaklaşırız, yorulmadan çalışırız, ilkleri gerçekleştiririz ve çözüme ulaştırırız" olarak belirlenen bu kurumsal değerler; lansman toplantıları, "Değerlerle Liderlik" gelişim programları ile desteklenirken, sürdürülebilirliği yine gönüllü çalışanların katkısıyla sağlandı. Kurumsal değerler, Banka'nın farklı fonksiyonlarında görev alan yaklaşık 30 çalışandan oluşan değer elçileri tarafından Alternatif Bank ekolünü güçlendirmek adına tüm çalışanlara aktarılıyor.

Banka'nın son 3 yıldır kesintisiz sürdürdüğü Alternatif Bank Lider Gelişim Programı ise kurumun kendi içinden yöneticilerini Banka'nın kültürünü teşvik edip geliştiren bir anlayışla yetiştirmesini sağlayan bir program olarak öne çıkıyor. Tüm Banka çalışanlarının yer aldığı bu gelişim programı bir yıla yayılıyor. Çalışanlar, pandemiye rağmen hız kesmeden devam eden ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin desteklendiği bu gelişim programı kapsamında tamamen dijital platformlardan eğitimlere katılarak birebir koçluklarla liderliğe hazırlanıyor.

Programın fark yaratan bir diğer boyutunu ise bitirme projelerinin insana, topluma ve çevreye fayda sağlayacak sosyal sorumluluk bakış açılarıyla hazırlanması oluşturuyor. Kendi ekolü ve kurum kültürüyle büyümeye önem veren Alternatif Bank'ta geçen yıl 90 çalışan kariyer değişikliği yaparken, kendi liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Banka'nın içeriden yönetici atama oranı ise yüzde 75 olarak gerçekleşti.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Alternatif Bank, İK alanındaki başarılı uygulamalarıyla 2 altın Stevie aldı - Haberler Ekonomi
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