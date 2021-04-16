Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Ideathon'u ile fikirler yarışıyor, engeller kalkıyor

Alternatif Bank tarafından hayata geçirilen, Engelsiz Bankacılık alanında tüm üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin yaratıcı projelerine açık olan Ideathon'a başvurular 23 Nisan'a kadar yapılabiliyor.

Alternatif Bank tarafından hayata geçirilen, Engelsiz Bankacılık alanında tüm üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin yaratıcı projelerine açık olan Ideathon'a başvurular 23 Nisan'a kadar yapılabiliyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, Engelsiz Bankacılık yaklaşımıyla bankacılık hizmetlerine herkesin eşit şekilde ve kolaylıkla erişebileceği "hak temelli" bir hizmet modeli sunmak için çalışmalarını sürdüren banka, bu alanda katılımcılığı artırmak ve yaratıcı fikirleri hayata geçirmek adına da önemli adımlar atıyor.

Banka bu kapsamda, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği "Engelsiz Bankacılık Hackathon"unun ikincisini, daha geniş bir çerçevede, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurabileceği "Engelsiz Bankacılık Ideathon"u olarak hayata geçiriyor.

Erişilebilirlik ve evrensel tasarım yaklaşımıyla düzenlenecek Ideathon ile bankacılık ürünleri ve hizmetleri çerçevesinde ya da hizmet kanallarına erişimde, engelli gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek projeler değerlendirilecek. Tüm üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan "Engelsiz Bankacılık Ideathon" başvuruları 23 Nisan tarihine kadar "www.alternatifbankideathon.com" adresinden yapılabilecek.

Ideathon'a katılmaya hak kazanan öğrencilere süreç boyunca hem teorik hem de uygulamalı Design Thinking eğitimi verilecek. Ideathon'da birinci olan grup 20 bin TL ve Alternatif Bank'ta staj imkanı, ikinci 10 bin TL ile Alternatif Bank İK Bölümünde Mülakat Simülasyonu ve Online Temel Bankacılık Semineri, üçüncü ise 5 bin TL ve Online Temel Bankacılık Semineri ile ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu