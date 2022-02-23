Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Ideathon başvuruları başladı

Alternatif Bank'ın Engelsiz Bankacılık alanında hayata geçirdiği, tüm üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların yaratıcı projelerine açık olan Ideathon'a başvurular başladı. Başvuruları 21 Mart'a kadar devam edecek yarışmada birinci olan grubun 25.000 TL ve bankada staj imkanı; ikincinin 15.000 TL ile bankanın İK bölümünde Mülakat Simülasyonu, üçüncünün ise 10.000 TL ile ödüllendirileceği belirtildi.

Herkes için hak temelli ve erişilebilir bir bankacılık deneyimi oluşturmak amacıyla "Engelsiz Bankacılık" çalışmalarına odaklanan Alternatif Bank, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans, lisansüstü öğrencilerinin ve mezuniyetinin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş yeni mezunların başvurarak fikir ve projelerini yarıştıracağı 'Engelsiz Bankacılık Ideathon'unu bir kez daha hayata geçirdiğini duyurdu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ideathon'a başvurular alınmaya başlandığı belirtildi.

Bankanın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Ideathon ile gençlerin, bankacılık ürünleri ve hizmetleri çerçevesinde ya da hizmet kanallarına erişimde, engelli gruplarının ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeleri ve başarılı projelerin Alternatif Bank bünyesinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliği alanında yaratıcı fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençler 'Engelsiz Bankacılık Ideathon'na 21 Mart 2021 tarihine kadar www.alternatifbankideathon.com adresinden başvuruda bulunabilecek. Ideathon'a katılmaya hak kazanan öğrencilere süreç boyunca hem teorik hem de uygulamalı Design Thinking eğitimi verilecek. Ideathon'da birinci olan grup 25.000 TL ve Alternatif Bank'ta staj imkanı; ikinci 15.000 TL ile Alternatif Bank İK bölümünde Mülakat Simülasyonu; üçüncü ise 10.000 TL ile ödüllendirilecek" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi