Alternatif Bank Diners Club Card, 5. yılını kutluyor
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Alternatif Bank Diners Club Card, 5. yılını kutluyor

Alternatif Bank Diners Club Card, 5. yılını kutluyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, "Diners Club ile son 5 yıldır müşterilerimize seyahat ve yeme-içme alanında özel ayrıcalıklar sunuyoruz.

Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, "Diners Club ile son 5 yıldır müşterilerimize seyahat ve yeme-içme alanında özel ayrıcalıklar sunuyoruz. Türkiye'de tek temsilcisi olduğumuz Diners Club Card'ın bankamızdaki 5. yılını yenilenen tasarımıyla birlikte özel bir kampanya yaparak kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank'ın açıklamasına göre, Diners Club, Alternatif Bank'la devam eden iş birliğinin 5. yılını yenilenen tasarımı ve kart sahiplerine ekstra mil hediye eden özel bir kampanyayla kutluyor.

Dünyada 200 ülkede 47 milyondan fazla üye iş yerinde geçerli olan Alternatif Bank Diners Club Card, 1.000'in üzerinde havaalanı lounge'undan ücretsiz yararlanma imkanı sunuyor.

Diners Club Card, temassız özelliğiyle kart sahiplerine güvenli ve pratik bir alışveriş sağlarken, TROY altyapısına uyumu sayesinde Türkiye'deki tüm POS cihazlarında hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, Alternatif Bank olarak yenilikçi ürün ve hizmetlerle, müşterilere kendilerini özel hissedecekleri bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını aktardı.

Dede, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda dünyanın en köklü ve saygın kart programlarından biri olan Diners Club ile son 5 yıldır müşterilerimize seyahat ve yeme-içme alanında özel ayrıcalıklar sunuyoruz. Türkiye'de tek temsilcisi olduğumuz Diners Club Card'ın bankamızdaki 5. yılını yenilenen tasarımıyla birlikte özel bir kampanya yaparak kutluyoruz.

Bu kampanyamızla Alternatif Bank Diners Club Card sahipleri, alışverişlerinden kazanacakları ekstra milleri seyahatlerinde uçak bileti, havaalanı transfer hizmeti veya konaklama şeklinde kullanmanın keyfini yaşayacak. Alternatif Bank olarak önümüzdeki dönemde sunduğumuz ayrıcalıklar, dijital hizmetler ve üst düzey deneyim ile bireysel segmentteki büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz."

Her 500 TL ve üzeri harcamalarına ekstra 5 bin mil fırsatı

Açıklamada verilen bilgiye göre, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte seyahat ve tatil planları yapanlara yönelik 5. yıl özel kampanyası kapsamında, Alternatif Bank Diners Club Card sahipleri 31 Temmuz'a kadar tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri harcamalarına ekstra 5 bin mil kazanıyor.

Kampanya döneminde elde edecekleri 15 bine kadar ekstra mil ile alan vergisi dahil istedikleri hava yolundan ücretsiz bilet satın alabiliyor.

Mil bakiyesinin yeterli olmaması halinde ise bilet harcamalarının kalan kısmını kredi kartı harcaması şeklinde tamamlayabiliyor. Hediye miller, uçak biletinin yanı sıra konaklama ve havaalanı transfer hizmeti satın alımlarında da kullanılabiliyor.

Kart sahiplerine dünya çapında seyahat ve restoran ayrıcalıkları sunan Alternatif Bank Diners Club, Black Card ile yapılan her 1 TL'lik harcamaya 2 mil, Platinum Card ile yapılan her 1 TL'lik harcama karşılığında ise 1 mil kazandırıyor.

Türkiye'de sadece Alternatif Bank müşterilerinin sahip olabildiği Diners Club Card'ın sunduğu tüm ayrıcalıklara www.alternatifbankdinersclub.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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