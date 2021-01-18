Alternatif Bank çalışma saatlerinde değişikliğe gitti
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Alternatif Bank çalışma saatlerinde değişikliğe gitti

18.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:09
Alternatif Bank çalışma saatlerinde değişikliğe gitti

Çalışma saatlerinde değişiklik yapan Alternatif Bank bugünden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çalışma saatlerinde değişiklik yapan Alternatif Bank bugünden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Alternatif Bank yaptığı açıklamayla, çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Buna göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren banka, bugünden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunmaya başlayacak.

Banka açıklamasında, toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak ve sosyal mesafeyi korumak adına müşterilerine bankacılık işlemlerini öncelikli olarak internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden, nakit ihtiyaçlarını ise ATM'lerini kullanarak yapmalarını önerdi.

Her türlü bilgi bankanın 444 00 55 no'lu Müşteri İletişim Merkezi'nden alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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