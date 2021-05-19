Alternatif Bank, bayram kredisi fırsatını 31 Mayıs'a uzattı
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Alternatif Bank, bayram kredisi fırsatını 31 Mayıs'a uzattı

Alternatif Bank, bayram kredisi fırsatını 31 Mayıs'a uzattı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Alternatif Bank, müşterilerinin Ramazan Bayramı dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunduğu avantajlı Bayram Kredisi fırsatını 31 Mayıs'a kadar uzattı.

Alternatif Bank, müşterilerinin Ramazan Bayramı dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunduğu avantajlı Bayram Kredisi fırsatını 31 Mayıs'a kadar uzattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yaz dönemine girerken artan ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamak isteyen müşteriler, bankanın 3 ay ertelemeli bayram kredisinden dosya masrafsız olarak 36 aya varan vadelerde faydalanabiliyor.

Alternatif Bank, müşterilerinin Ramazan Bayramı dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunduğu avantajlı bayram kredisi fırsatını 31 Mayıs'a kadar uzattı.Bayram kredisinden yararlanmak için detaylı bilgiye www.alternatifbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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