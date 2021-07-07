ALTERNATE aTTaX CSGO kadrosu ile yollarını ayırdı!

Organizasyon, CS: GO oyuncuları ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Almanya merkezli espor organizasyonu ALTERNATE aTTaX CSGO kadrosu ile yollarını ayırdı. Organizasyon, ayrılık duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Organizasyonun CS: GO kadrosu ile yollarının ayrılması uzun süredir ekosistem tarafından beklenen bir durumdu. Organizasyonun aldığı mağlubiyetler ve oyuncuların beklenen performansı verememesi bu ayrılığın tetikleyicisi oldu.

ALTERNATE aTTaX'ın paylaşmış olduğu ayrılık paylaşımının sebebi ise şu şekilde:

Son altı ayda sergilenen düşük performans nedeniyle, organizasyon olarak takımla yollarımızı ayırmaya ve transfer için onları serbest bırakmaya karar verdik. Birlikte geçirdiğimiz zaman ve harika anılar için teşekkür ederiz. Gelecek için iyi şanslar!

Organizasyonun yeni sezon için hangi takımla anlaşacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: Playerbros