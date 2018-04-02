Altensis 100 Projeye Yeşil Kimlik Kazandırdı

Türkiye'de son 10 yılda sürdürülebilirlik ve çevre dostu binalar yaklaşımının gelişmesi adına pek çok ilke imza atan

Türkiye'de çevre dostu binalar ve sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulan ilk şirket olan Altensis, 10 yaşına giriyor. Türkiye'de sürdürülebilirlik yaklaşımının gelişmesi adına pek çok ilke imza atan şirket, bugüne kadar 100 ayrı projenin uluslararası çevre dostu sertifikası almasını sağladı.

Markalı konut projelerinden alışveriş merkezlerine, uluslararası şirketlerin merkezlerinden üniversitelerin eğitim binalarına, kimya tesislerinden sanayi tesislerine ve ufak müstakil evlerden yerleşkelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Altensis'in hedefi, önümüzdeki 5 yılda proje sayısını ikiye katlamak.

YEŞİL BİNA SERÜVENİNE 2008 DE BAŞLADI

Konuyla ilgili bilgi veren Altensis Kurucu Ortaklarından Emre Ilıcalı, 100 ayrı projeye danışmanlık yapmanın ulaşılması zor bir başarı olduğuna dikkati çekerken, Türkiye'nin bu alandaki ilk danışmanlık şirketi Altensis'le bu başarıyı yakalamaktan son derece mutlu olduklarını belirtti. Merkez ofislerinin de çevre dostu sertifikaya sahip olduğunu belirten Emre Ilıcalı "Uygulamalarımız içinde örnek olması açısından kendi ofisimizi öncelikli olarak sertifikalandırdık. Şu anda danışmanlık vermeye devam ettiğimiz gayrimenkul projelerine baktığımızda bina bazında sertifika sayımızın 100 adedin çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz; zira birçok projede birden fazla bina bulunuyor. Bu vesileyle, bizimle birlikte emek ve kaynak harcayıp, yatırımlarına çevre dostu kimliği kazandıran tüm proje geliştiricisi ve yatırımcılara da, ülkenin çevre dostu serüvenine katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

AMAÇ TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YEŞİL KİMLİK KAZANDIRMAK

Sürdürülebilir ekonomi ve çevre dostu gayrimenkul sektörü oluşturmak adına mikrodan makroya giden bir yaklaşım sergilediklerini belirten Emre Ilıcalı; "Biz sadece binalara yeşil kimlik kazandırmakla kalmıyor, uluslararası alanda çevre dostu binalar kategorisinde ilk 10'da yer alan Türk gayrimenkul sektörünün yeşil kimlik kazanması ve üst sıralara tırmanması konusunda da destek veriyoruz. Ayrıca, yine son dönemde üzerinde çalıştığımız kentsel dönüşüm projeleriyle sadece bina ölçeğinde değil, yerleşke ölçeğinde de sürdürülebilir kentsel tasarım ve planlama kriterlerini uyguluyoruz." dedi.

DEV YATIRIMLARDA ALTENSİS İMZASI

BSI tarafından verilen Türkiye'de ilk defa yeşil bina danışmanlığında kalite yönetimi sertifikasına da sahip olan Altensis'in yeşil bina sertifikası kazandırdığı projeler arasında THY Teknik HABOM, Teknopark İstanbul, THY Teknik TEC uçak motoru bakım merkezi, Avrasya Tüneli Operasyon bakım merkezi, Milli Takımlar Riva Kamp Tesisleri, İstanbul Finans Merkezi gibi ülkenin büyük ve önemli yatırımları da bulunuyor.