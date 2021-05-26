Altekma yine aynı hedefte
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Altekma yine aynı hedefte

Altekma yine aynı hedefte
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında Play-Off'a kalıp sezonu 7'nci sırada bitiren Altekma, 2021-22 sezonunda da ilk 8 hedefiyle yola çıkacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında Play-Off'a kalıp sezonu 7'nci sırada bitiren Altekma, 2021-22 sezonunda da ilk 8 hedefiyle yola çıkacak. "Geçen sezon bizim konseptimiz gençlere yatırım yapmaktı" diyen Antrenör Levent Matmeriçli, "Efeler Ligi'ndeki ilk yılımızda dışarıdan aldığımız genç oyuncu çoktu. Yeni sezonda altyapımızdan A takıma 3-4 oyuncu ilave ettik. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Yine ilk 8'i zorlayıp Play-Off'a kalmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

İç transferde performansından memnun kaldıkları Sırp pasör Maksim Buculjevic ve Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher'le yeniden anlaştıklarını, Brezilyalı smaçör Daniel Muniz de Oliveira'ya teşekkür ederek yolları ayırdıklarını söyleyen Antrenör Matmeriçli, "Yabancı olarak bir pasör çaprazı alacağız. Üçüncü yabancımız da Maksim ve Hugo gibi gençlerimize örnek olabilecek profesyonel bir oyuncu olacak. Voleybolseverler keyif veren, genç ve dinamik bir takımı sahada izleyecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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