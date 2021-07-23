Altekma'ya İranlı pasör çaprazı
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Altekma'ya İranlı pasör çaprazı

Altekma'ya İranlı pasör çaprazı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, İran ekibi Rah Yab Marivan'dan genç pasör çaprazı Amir Hossein Khani ile sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, İran ekibi Rah Yab Marivan'dan genç pasör çaprazı Amir Hossein Khani ile sözleşme imzaladı. Ülkesinde Dorna Urmia ve Paykan Tehran kulüplerinde de görev alan 20 yaşındaki voleybolcu, İran U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Antrenör Levent Matmeriçli, 2.04 boyundaki Khani'nin gelecek vaadeden bir isim olduğunu belirterek, "Türk voleyboluna hizmet etmek amacıyla yerli ya da yabancı genç oyuncuları kadromuza katıyoruz. İleride Türk vatandaşı olur mu bilemem ama kendini göstermek isteyen, hedefleri olan böyle oyunculara kapımız açık. İran voleybol kültürü olan bir ülke. Khani ile 4'üncü yabancımızı almış olduk" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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