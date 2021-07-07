Altekma voleybolda akademi açtı

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'ndeki ilk yılında play-off tecrübesi yaşayan ve yeni sezon transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Altekma, bu yıl hayata geçirdiği, "Altekma Akademi" ile genç sporculara farklı bir vizyonla kapılarını açtı.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'ndeki ilk yılında play-off tecrübesi yaşayan ve yeni sezon transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Altekma, bu yıl hayata geçirdiği, "Altekma Akademi" ile genç sporculara farklı bir vizyonla kapılarını açtı.

İzmir'in yanı sıra birçok şehirden gelen 35 kişilik büyük bir grupla çalışmalara Atatürk Voleybol Salonu'nda başlayan lacivert-beyazlı ekip, yaz döneminde sporcuların bilişsel, fiziksel ve teknik gelişimleri için alanlarında uzman eğitmenler ile birebir çalışmalar yapıyor. Sporcuların konaklama, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını da karşılayan Altekma Akademi, profesyonel voleybol yaşamına geçişte önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Saha içi eğitimler Altekma Başantrenörü Levent Matmeriçli gözetiminde antrenörler Ömer Tok ve Ahmet Yalçın tarafından verilirken, teorik dersler de büyük önem taşıyor. Kondisyon, sakatlık önleyici çalışmalar ve beslenme derslerinin yanı sıra akademide İngilizce, temel bilgisayar kullanımı ve istatistik dersleri, hedef belirleme, duygu tanıma, stres-kaygı kontrolü, nefes egzersizleri gibi eğitimlerin yanı sıra anatomi, tedavi dersleri de veriliyor. Medya eğitimi dersi ise TSYD İzmir Asbaşkanı Gazeteci Gökhan Özyurtlu tarafından veriliyor.

Kendi altyapılarında eğitim görün oyunculara Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden seçilerek gelen sporcuların bir araya gelmesiyle çalışmaların başladığını belirten antrenör Ömer Tok, "Altekma Akademi fiziksel, bilişsel ve teknik anlamdaki gelişimin sağlandığı organizasyonun bütünüdür. Hedef gördüğümüz sporcuların Efeler Ligi seviyesine ulaşabilmesi için gerekli zemini hazırlayarak onların gelişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Altekma Spor Kulübü'nün geleceği bu sistemden geçecek. Bu sistem sayesinde her geçen sene daha büyüyerek daha güçlenerek daha çok sporcuya kapılarımızı açarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı