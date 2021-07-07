Altekma voleybolda akademi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altekma voleybolda akademi açtı

Altekma voleybolda akademi açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'ndeki ilk yılında play-off tecrübesi yaşayan ve yeni sezon transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Altekma, bu yıl hayata geçirdiği, "Altekma Akademi" ile genç sporculara farklı bir vizyonla kapılarını açtı.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'ndeki ilk yılında play-off tecrübesi yaşayan ve yeni sezon transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Altekma, bu yıl hayata geçirdiği, "Altekma Akademi" ile genç sporculara farklı bir vizyonla kapılarını açtı.

İzmir'in yanı sıra birçok şehirden gelen 35 kişilik büyük bir grupla çalışmalara Atatürk Voleybol Salonu'nda başlayan lacivert-beyazlı ekip, yaz döneminde sporcuların bilişsel, fiziksel ve teknik gelişimleri için alanlarında uzman eğitmenler ile birebir çalışmalar yapıyor. Sporcuların konaklama, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını da karşılayan Altekma Akademi, profesyonel voleybol yaşamına geçişte önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Saha içi eğitimler Altekma Başantrenörü Levent Matmeriçli gözetiminde antrenörler Ömer Tok ve Ahmet Yalçın tarafından verilirken, teorik dersler de büyük önem taşıyor. Kondisyon, sakatlık önleyici çalışmalar ve beslenme derslerinin yanı sıra akademide İngilizce, temel bilgisayar kullanımı ve istatistik dersleri, hedef belirleme, duygu tanıma, stres-kaygı kontrolü, nefes egzersizleri gibi eğitimlerin yanı sıra anatomi, tedavi dersleri de veriliyor. Medya eğitimi dersi ise TSYD İzmir Asbaşkanı Gazeteci Gökhan Özyurtlu tarafından veriliyor.

Kendi altyapılarında eğitim görün oyunculara Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden seçilerek gelen sporcuların bir araya gelmesiyle çalışmaların başladığını belirten antrenör Ömer Tok, "Altekma Akademi fiziksel, bilişsel ve teknik anlamdaki gelişimin sağlandığı organizasyonun bütünüdür. Hedef gördüğümüz sporcuların Efeler Ligi seviyesine ulaşabilmesi için gerekli zemini hazırlayarak onların gelişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Altekma Spor Kulübü'nün geleceği bu sistemden geçecek. Bu sistem sayesinde her geçen sene daha büyüyerek daha güçlenerek daha çok sporcuya kapılarımızı açarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.


Altekma voleybolda akademi açtı
Altekma voleybolda akademi açtı
Altekma voleybolda akademi açtı
Altekma voleybolda akademi açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Arda Turan Salih Uçan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altekma voleybolda akademi açtı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:03:08. #1.16#

title