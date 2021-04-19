Altekma transferde gaza bastı
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Altekma transferde gaza bastı

Altekma transferde gaza bastı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferden sonra dış transferde de önemli bir ismi kadrosuna kattı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferden sonra dış transferde de önemli bir ismi kadrosuna kattı. İç transferde kaptan Mehmet Özbek, pasör Maksim Buculjevic ve libero Hüseyin Şahin'le nikah tazeleyen lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray HDI Sigorta altyapısından yetişip A Milli Takım'da da görev yapan orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ile anlaşmaya vardı. 25 yaşında 2.03 boyundaki voleybolcunun yeni sezonda Altekma formasını giyeceğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Ertuğrul uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu ve teklifimizi büyük bir heyecanla kabul etti. Yeni sezonda bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ertuğrul Gazi'ye hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

 


Altekma transferde gaza bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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