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Altekma, Sorgun'da terliyor

Altekma, Sorgun'da terliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Altekma yarın Yozgat deplasmanında Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

YOZGAT (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Altekma yarın Yozgat deplasmanında Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Sorgun Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Ligin ilk yarısında rakibine evinde 3-2 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu kez kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Yozgat, Spor, Haber

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