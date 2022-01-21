Altekma, Sorgun'da terliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Altekma yarın Yozgat deplasmanında Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Sorgun Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Ligin ilk yarısında rakibine evinde 3-2 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu kez kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri