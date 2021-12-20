Altekma son maçlarda zirveyi sarstı

İZMİR (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona istediği gibi giriş yapamayan ve ilk 7 maçını kaybeden Altekma, son 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son 2 maçta ligin zirve adayı Galatasaray HDI Sigorta'yı İzmir'de 3-0 ve geçen yılın şampiyonu Ziraat Bankkart'ı Ankara'da 3-2 mağlup eden Altekma, zirvenin yeniden şekillenmesinde etkin rol oynadı.