Altekma smaçör Enes'i aldı
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Altekma smaçör Enes'i aldı

Altekma smaçör Enes'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, Ziraat Bankkart'tan smaçör Enes Atlı ile sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, Ziraat Bankkart'tan smaçör Enes Atlı ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Haliliye Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşında ve 2.01 boyundaki smaçör, yeni sezonda lacivert-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Enes'in takip ettikleri bir voleybolcu olduğunu söyleyen Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Milli Takım formasını da giymiş genç oyuncu yeni sezonda gücümüze güç katacak. Takım ruhuyla savaşan, mücadeleci bir oyuncu olan Enes'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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