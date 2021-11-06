Altekma siftah peşinde
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Altekma yarın evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında siftah yapmaya çalışacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Altekma yarın evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında siftah yapmaya çalışacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde Altekma 3 puanla düşme hattında 13'üncü sırada yer alırken, 2 galibiyeti bulunan 7 puanlı Cizre ekibi ise 10'uncu basamakta yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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