Altekma Play-Off sınavında

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında ilk 8'e kalarak adını Play-Off 2'nci Etap'a yazdıran ve Halkbank'la eşleşen Altekma, yarın rakibiyle deplasmanda ilk maçına çıkacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşacak takımlar 5'inci-6'ncılık etabında, kaybedenler ise 7'nci-8'incilik etabında mücadele edecek. Normal sezonda Altekma evinde 3-2 yendiği Halkbank'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı