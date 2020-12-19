Altekma'nın rakibi Ziraat Bankkart
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Altekma yarın evinde Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Altekma yarın evinde Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 9 yenilgi alan 24 puanlı Altekma 9'uncu sırada, 13 maçta 10 galibiyet alan 29 puanlı Ziraat Bankkart ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi ilk yarıda deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı