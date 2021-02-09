Altekma'nın rakibi Afyon Belediye Yüntaş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altekma'nın rakibi Afyon Belediye Yüntaş

09.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:49
Altekma'nın rakibi Afyon Belediye Yüntaş

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Altekma yarın evinde Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Altekma yarın evinde Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 20'nci hafta erteleme maçı saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka Misli.Com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak. Ligde 8'inci sırada yer alan mavi-beyazlılar, 13'üncü basamaktaki rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Arda Turan Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altekma'nın rakibi Afyon Belediye Yüntaş - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:50:59. #1.14#
title