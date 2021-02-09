Altekma'nın rakibi Afyon Belediye Yüntaş

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Altekma yarın evinde Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Altekma yarın evinde Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 20'nci hafta erteleme maçı saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka Misli.Com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak. Ligde 8'inci sırada yer alan mavi-beyazlılar, 13'üncü basamaktaki rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı