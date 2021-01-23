Altekma'nın konuğu Solhanspor
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Altekma'nın konuğu Solhanspor

23.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:35
Altekma'nın konuğu Solhanspor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Play-Off yarışına tutunan Altekma yarın evinde Solhanspor'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Play-Off yarışına tutunan Altekma yarın evinde Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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