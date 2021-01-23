Altekma'nın konuğu Solhanspor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Play-Off yarışına tutunan Altekma yarın evinde Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı