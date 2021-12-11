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Altekma'nın konuğu Galatasaray HDI Sigorta

Altekma'nın konuğu Galatasaray HDI Sigorta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 mağlubiyet alıp 12'nci sırada kendine yer bulabilen Altekma, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 mağlubiyet alıp 12'nci sırada kendine yer bulabilen Altekma, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Galatasaray ligde 11 maçta elde ettiği 8 galibiyet ile 4'üncü sırada yer alıyor.


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