Altekma'nın konuğu Galatasaray HDI Sigorta
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 mağlubiyet alıp 12'nci sırada kendine yer bulabilen Altekma, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 mağlubiyet alıp 12'nci sırada kendine yer bulabilen Altekma, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Galatasaray ligde 11 maçta elde ettiği 8 galibiyet ile 4'üncü sırada yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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