Altekma'nın konuğu Arhavi
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Altekma'nın konuğu Arhavi

15.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:02
Altekma'nın konuğu Arhavi

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 maç kala 27 haftada 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle 37 puan toplayıp Play-Off hattında yer alan Altekma, yarın son sıradaki Arhavispor'u konuk edecek.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 maç kala 27 haftada 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle 37 puan toplayıp Play-Off hattında yer alan Altekma, yarın son sıradaki Arhavispor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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