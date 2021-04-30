Altekma Furkan Dur ile anlaştı
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Altekma Furkan Dur ile anlaştı

Altekma Furkan Dur ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur'la sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur'la sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısından yetişen 27 yaşındaki Furkan, Düzce Belediye, Tofaş, Maliye Piyango, Bursa Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, 2.03 boyundaki Ertuğrul Gazi Metin'den sonra 2.10 boyundaki Furkan'ı transfer ederek takım boy ortalamasını yükselttiklerini söyledi. Tendik, "Furkan gibi hedefleri olan önemli bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için mutluyuz. Furkan'a hoş geldin diyor, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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