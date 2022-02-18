Altekma filede Cizre deplasmanında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçında Arkasspor, Fenerbahçe (D) ve Halkbank'a mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Şırnak Spor Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-1 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Ligde Altekma 22 puanla 8'inci sırada, Cizre ekibi ise 20 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor