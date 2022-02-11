Altekma evinde lidere karşı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'te 5 yaptıktan sonra üst üste Arkasspor ve Fenerbahçe HDI Sigorta'ya (D) mağlup olan Altekma yarın evinde namağlup lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olan Altekma, seyircisinin desteğiyle bu defa galip gelerek Başkent temsilcisine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor